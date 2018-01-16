Политолог прокомментировал сообщения о поставке американского оружия сирийским курдам

Член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков в разговоре с RT прокомментировал сообщения арабских СМИ о том, что США передали курдским вооружённым подразделениям в Сирии партию переносных зенитно-ракетных комплексов в рамках «секретной сделки».

«Дело в том, что США неоднократно имели опыт строительства национальных государств, но этот опыт был, как правило, негативным. Я говорю про Афганистан, Ирак, про восстановление Ливии. Национальные государства меняли свою конфигурацию очень серьёзно. США могли заработать либо бонусы, либо деньги, но в принципе для всех стран, куда они приходили, это заканчивалось потерей суверенитета. Сейчас мы видим, что сирийский сценарий пошёл не так, как хотели США. Они понимают, что только за счёт партизанской постоянной войны можно раскачивать лодку в Сирии и сделать так, чтобы те успехи, которых добились российская армия в Сирии и армия Асада, были нивелированы за счёт постоянных очагов конфликта, которые будут посеяны по всей территории», — отметил Судаков.

По словам эксперта, поставки оружия курдам со стороны США направлены на расшатывание ситуации в Сирии.

«Основные средства, которые США потратили, оказались невозвратными. Чтобы вернуть деньги, они начинают вооружать курдов. Для этого идут поставки переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), других видов вооружения, связи и огромного количества высокотехнологичных дронов. США пытаются любой ценой сделать так, чтобы дестабилизация ситуации продолжалась годы, а лучше на весь срок замороженного правления господина Асада. Поставки оружия направлены на то, чтобы постоянно втягивать страну в большую бездну военного конфликта», — заключил политолог.

Ранее арабские СМИ сообщили, что США передали курдским вооружённым подразделениям в Сирии партию переносных зенитно-ракетных комплексов в рамках «секретной сделки».

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