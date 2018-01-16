У берегов Японии обнаружена лодка с телами семи предполагаемых граждан КНДР

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Семь неопознанных тел, предположительно, северокорейских граждан обнаружены на рыбацкой лодке у берегов японского города Канадзава, сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на полицию.

По данным агентства, на телах погибших отсутствуют признаки насильственной смерти.

Эксперты намерены расследовать причину гибели экипажа посредством вскрытия.

Ранее у берегов Японии обнаружили тела трёх человек — предположительно, граждан Северной Кореи.

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