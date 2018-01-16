Генсек ООН осудил двойной теракт в Багдаде

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил теракт в Багдаде, жертвами которого стали по меньшей мере 26 человек, а также выразил соболезнования семьям погибших.

«Генеральный секретарь самым решительным образом осуждает двойной теракт в Багдаде. Он выражает свои самые глубокие соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении пресс-секретаря Генсека Стефана Дюжаррика.

Он отметил, что Организация Объединенных Наций будет продолжать поддерживать правительство и народ Ирака в их усилиях по борьбе с терроризмом и восстановлению своей страны.

Ранее террорист-смертник совершил атаку в Багдаде, в результате чего погибли по меньшей мере 26 человек.

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