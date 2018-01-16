В палестинском Вифлееме откроют бюст Юрия Гагарина

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В палестинском Вифлееме появится бюст космонавта Юрия Гагарина, торжественное открытие состоится 19 января, что поспособствует развитию двусторонних культурных связей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на международный фонд «Диалог культур — Единый мир».

«Это позитивное событие. Юрий Гагарин — первый космонавт планеты. И для палестинцев большая честь, что памятник ему появится на их земле. Это свидетельствует о внимании, которое Россия проявляет к Палестине», — рассказал изданию представитель Императорского православного палестинского общества в Палестине Давуд Матар.

При этом он отметил, что «примечательным является то, что установка памятника состоится в праздник Крещения».

Ранее сообщалось, что бронзовый бюст Юрия Гагарина будет отправлен на одну из антарктических станций России.

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