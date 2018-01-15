Сирийская армия освободила 28 населённых пунктов от боевиков
Сирийская армия и её союзники отбили у боевиков около 28 населённых пунктов на стыке между провинциями Хама и Идлиб, сообщает ФАН.
Это произошло в ходе продвижения правительственных сил к военному аэродрому Абу-Духур.
По имеющимся данным, боевики покинули города и селения, а армия и союзники подошли к окраинам аэродрома.
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