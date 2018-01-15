Сирийская армия освободила 28 населённых пунктов от боевиков

Сирийская армия и её союзники отбили у боевиков около 28 населённых пунктов на стыке между провинциями Хама и Идлиб, сообщает ФАН.

Это произошло в ходе продвижения правительственных сил к военному аэродрому Абу-Духур. По имеющимся данным, боевики покинули города и селения, а армия и союзники подошли к окраинам аэродрома. Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.