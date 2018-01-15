В Центре по примирению сообщили о девяти нарушениях режима перемирия за сутки в Сирии

В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили о девяти нарушениях режима перемирия за сутки, сообщает ФАН.

По данным российской стороны, случаи стрельбы зафиксированы в провинциях Латакия (2) и Алеппо (3).

Турецкая мониторинговая группа рассказала о нарушениях в провинциях Дараа (1) и Дамаск (3).

Большая часть случаев применения миномётов и стрелкового оружия связана с деятельностью боевиков террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

Общая обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.