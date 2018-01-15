В Швеции переиздадут брошюру с советами гражданам на случай мировой войны

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В Швеции спустя 30 лет переиздадут брошюру с рекомендациями на случай начала мировой войны.

Как сообщает The Local, обновлённая брошюра «Если придёт война» будет распространяться по шведским домовладениям в мае или июне 2018 года.  

Буклет был впервые издан в 1940-х годах, во время Второй мировой войны. В нём содержались советы жителям Швеции на случай, если война затронет страну.

Отмечается, что в последний раз подобное издание выпускалось в 1980-х годах. Однако в 2018 году власти решили переиздать книгу из-за проблем в мире, связанных с региональной безопасностью и терроризмом.    

«Тогда внимание было сосредоточено только на войне. Сегодня общество выглядит совершенно по-другому. Значительно повысились угрозы из-за изменения климата, террористических атак, пандемий и манипулирования информацией. Люди должны учиться и знать о том, как с этим справиться», — рассказала представитель государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Кристина Андерссон. 

В  прошлом году Нобелевская премия мира была присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN).

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