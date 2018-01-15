Поселение в провинции Идлиб присоединилось к режиму перемирия в Сирии

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Ещё одно поселение в сирийской провинции Идлиб присоединилось к режиму перемирия, сообщает ФАН со ссылкой на Министерство обороны России.

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии содействовали заключению нового соглашения. Подписи под документом поставили старейшины населённого пункта Хамдания.

На данный момент число поселений, соблюдающих перемирие, достигает 2328.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.

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