Лавров: США и Франция ограничивают конкуренцию, препятствуя работе российских СМИ

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Глава МИД России Сергей Лавров считает, что США, Франция и ряд других государств ограничивают конкуренцию в сфере СМИ, препятствуя работе российских средств массовой информации.

Об этом глава российского МИД сказал в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

«Возьмите сферу средств массовой информации. Это ведь тоже ограничение конкуренции. Будь то отношение к RT, Sputnik в США, во Франции, будь то изгнание наших журналистов и закрытие наших каналов в Молдове, на Украине, в Латвии, в других странах», — заявил Лавров.

20 декабря группа французских общественных деятелей обратилась к руководителю Высшего совета по аудиовизуальным средствам (CSA) Оливье Шрамеку с просьбой отозвать лицензию у телеканала RT.

RT вёл прямую трансляцию.

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