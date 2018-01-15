Россия и Китай предлагают заморозить конфронтационные действия вокруг Корейского полуострова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Пекин предлагают заморозить любые конфронтационные действия вокруг Корейского полуострова.

«Мы предлагаем всем успокоиться и заморозить любые конфронтационные действия, прежде всего действия, связанные с проведением военных мероприятий, будь то запуски ракет, испытания ядерного оружия или организация крупномасштабных манёвров, которые Соединённые Штаты с Республикой Корея, а затем и Японией проводили и проводят в этом регионе», — сказал Лавров в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Кроме того, глава российского МИД считает, что последствия военного решения проблемы КНДР будут катастрофическими.

RT ведёт прямую трансляцию.