Россия и Китай предлагают заморозить конфронтационные действия вокруг Корейского полуострова

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Пекин предлагают заморозить любые конфронтационные действия вокруг Корейского полуострова.

«Мы предлагаем всем успокоиться и заморозить любые конфронтационные действия, прежде всего действия, связанные с проведением военных мероприятий, будь то запуски ракет, испытания ядерного оружия или организация крупномасштабных манёвров, которые Соединённые Штаты с Республикой Корея, а затем и Японией проводили и проводят в этом регионе», — сказал Лавров в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Кроме того, глава российского МИД считает, что последствия военного решения проблемы КНДР будут катастрофическими.

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