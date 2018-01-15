СМИ сообщили об обрушении пола на бирже в Джакарте
На фондовой бирже в столице Индонезии Джакарте обрушился пол. Об этом информирует The Australian.
По неподтверждённым данным, в результате инцидента пострадали люди.
BREAKING: Scene at Jakarta stock exchange now. Floor collapse. Many casualties pic.twitter.com/n21IclcgWq— Adam Harvey (@adharves) January 15, 2018
Как уточняет Bloomberg со ссылкой на представителя биржи, обрушение произошло не в результате взрыва. Отмечается, что находившихся в здании людей эвакуировали.
Ранее сообщалось, что в клубе на испанском острове Тенерифе провалился пол, пострадали 22 человека.
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