СМИ сообщили об обрушении пола на бирже в Джакарте

На фондовой бирже в столице Индонезии Джакарте обрушился пол. Об этом информирует The Australian.

По неподтверждённым данным, в результате инцидента пострадали люди.

BREAKING: Scene at Jakarta stock exchange now. Floor collapse. Many casualties pic.twitter.com/n21IclcgWq — Adam Harvey (@adharves) January 15, 2018

Как уточняет Bloomberg со ссылкой на представителя биржи, обрушение произошло не в результате взрыва. Отмечается, что находившихся в здании людей эвакуировали.

Ранее сообщалось, что в клубе на испанском острове Тенерифе провалился пол, пострадали 22 человека.