СМИ сообщили об обрушении пола на бирже в Джакарте

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На фондовой бирже в столице Индонезии Джакарте обрушился пол. Об этом информирует The Australian.

По неподтверждённым данным, в результате инцидента пострадали люди.

Как уточняет Bloomberg со ссылкой на представителя биржи, обрушение произошло не в результате взрыва. Отмечается, что находившихся в здании людей эвакуировали.

Ранее сообщалось, что в клубе на испанском острове Тенерифе провалился пол, пострадали 22 человека. 

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