СМИ: Израильский лайнер совершил экстренную посадку на канадской авиабазе

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Израильский авиалайнер, следовавший из Нью-Йорка в Тель-Авив, совершил вынужденную посадку на канадской авиабазе. Об этом сообщает Hamodia.

По данным издания, прервать полёт экипажу Boeing-747 пришлось менее чем через два часа после взлёта из-за «технических неполадок».

Отмечается, что воздушное судно приземлилось на базе канадских ВВС «Goose Bay».

Ранее сообщалось, что в американском штате Западная Вирджиния пилот двухмоторного самолёта совершил жёсткую посадку в аэропорту Йигер без шасси.




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