СМИ: В Египте задержали губернатора одной из провинций по обвинению в коррупции
В Египте сотрудники правоохранительных органов задержали губернатора расположенной к северу от Каира провинции Мануфия Хишама Абдель Басета и нескольких бизнесменов по подозрению в коррупции. Об этом сообщает Youm7 со ссылкой на источники.
Отмечается, что Комитет по административному контролю зафиксировал случай незаконной передачи главой провинции участка земли одному из предпринимателей
После начала расследования стали известны и другие коррупционные махинации, которые проводил глава региона.
Как уточняется, скандал произошёл на фоне сообщений о грядущих перестановках в губернаторском корпусе страны.
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Государственного совета (Высшего административного суда) Египта Вайль Шалаби покончил жизнь самоубийством после задержания по подозрению в коррупции.
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