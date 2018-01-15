СМИ: В Египте задержали губернатора одной из провинций по обвинению в коррупции

В Египте сотрудники правоохранительных органов задержали губернатора расположенной к северу от Каира провинции Мануфия Хишама Абдель Басета и нескольких бизнесменов по подозрению в коррупции. Об этом сообщает Youm7 со ссылкой на источники.

Отмечается, что Комитет по административному контролю зафиксировал случай незаконной передачи главой провинции участка земли одному из предпринимателей После начала расследования стали известны и другие коррупционные махинации, которые проводил глава региона. Как уточняется, скандал произошёл на фоне сообщений о грядущих перестановках в губернаторском корпусе страны. Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Государственного совета (Высшего административного суда) Египта Вайль Шалаби покончил жизнь самоубийством после задержания по подозрению в коррупции.