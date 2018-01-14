Сирийские военные обнаружили византийскую мозаику в провинции Хама

На востоке провинции Хама военнослужащие сирийской армии во время разминирования поселения Акрибат обнаружили мозаику византийской эпохи на площади около 50 квадратных метров.

Об этом сообщает агентство SANA.

«Мозаика квадратной формы семь метров в длину была обнаружена в ходе разминирования и подготовки поселения Акербат к возвращению мирных граждан», — заявил глава местной полиции Ахмад Тах.

Специалисты продолжают работы по извлечению мозаичного полотна.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на собрании Комиссии по делам ЮНЕСКО, заявил, что восстановление памятников, разрушенных террористами в сирийских Пальмире и Алеппо, тормозится из-за давления на организацию.