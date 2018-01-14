Россиянка рассказала, как её автомобиль забросали камнями в Польше

В Польше забросали камнями автомобиль с российскими номерами. Об этом рассказала в Facebook владелица машины, жительница Калининградской области Екатерина Молодцова.

По словам россиянки, она приехала в Гданьск с матерью и четырёхлетней дочкой на выходные. Инцидент произошёл утром 13 января, когда Молодцова с семьёй собиралась ехать в аквапарк.

«Мама сажает ребёнка в машину. В этот момент из окна третьего этажа дома, рядом с которым припаркована машина (кто ездит, тот знает, как выглядят парковочные места в центре Гданьска, вдоль домов), начинают градом сыпаться каменюки! Не галька, не камушки, а вполне себе здоровые камни, способные разбить не только голову человека, но и автомобильное стекло! Слава богу, что оба моих дорогих пассажира не пострадали», — рассказала пострадавшая.

Как отмечает женщина, прибывшие полицейские потребовали разговаривать только на польском языке, а также длительное время выясняли, законно ли россияне находятся в Гданьске.

«Из подъезда дома, из которого производился обстрел, вышли два крепких парня в шапках, очень похожие на тех, которых мама увидела в том самом окне. Да-да, она их видела и, конечно, сообщила об этом полиции, указала на окно и другие подробности. Но полиции было важно не разобраться в ситуации, а выяснить, каким образом туристы из Калининграда попали в Гданьск», — подчеркнула Молодцова.

По её словам, когда полицейские наконец поднялись к этой квартире, там уже никого не было.

В результате из-за разбитых стёкол россияне не могут вернуться в Калининград. Страховая обещает возместить расходы по замене стекла только в понедельник.

Ранее сообщалось, что россиянина депортировали из Польши из-за подозрения в связях с российскими спецслужбами.