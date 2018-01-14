В Мадриде при обрушении потолка в ночном клубе пострадали 26 человек

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По меньшей мере 26 человек пострадали в результате обрушения подвесного потолка в ночном клубе в Мадриде. Об этом сообщает ABC со ссылкой на экстренные службы.

Как отмечается, инцидент произошёл в районе Карабанчель.

По данным издания, 11 человек остаются в больницах.

Обрушение потолка произошло на площади 16 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в клубе на испанском острове Тенерифе провалился пол, пострадали 22 человека. 

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