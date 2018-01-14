В Мадриде при обрушении потолка в ночном клубе пострадали 26 человек

По меньшей мере 26 человек пострадали в результате обрушения подвесного потолка в ночном клубе в Мадриде. Об этом сообщает ABC со ссылкой на экстренные службы.

Как отмечается, инцидент произошёл в районе Карабанчель. По данным издания, 11 человек остаются в больницах. Обрушение потолка произошло на площади 16 квадратных метров. Ранее сообщалось, что в клубе на испанском острове Тенерифе провалился пол, пострадали 22 человека.