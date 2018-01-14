СМИ: Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг намерена баллотироваться в сенат США

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Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг подала документы для баллотирования в сенат США от штата Мэриленд.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, заявление Мэннинг было подано в Федеральную избирательную комиссию на этой неделе.

В мае Мэннинг опубликовала на своей странице в Twitter первую после выхода из тюрьмы фотографию.

Брэдли Мэннинг был арестован в 2010 году, позднее он сменил пол и стал называть себя Челси.

В 2013 году его приговорили к 35-летнему тюремному заключению.

Мэннинг передал WikiLeaks документы и видеофайлы, касающиеся военной операции США в Ираке в 2009—2010 годах.

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