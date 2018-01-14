СМИ: Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг намерена баллотироваться в сенат США
Об этом сообщает Associated Press.
Chelsea Manning, the transgender former Army intelligence analyst convicted of leaking classified documents, is running for U.S. Senate in Maryland. https://t.co/e5CqpenYuL— AP South U.S. Region (@APSouthRegion) 13 января 2018 г.
По данным агентства, заявление Мэннинг было подано в Федеральную избирательную комиссию на этой неделе.
В мае Мэннинг опубликовала на своей странице в Twitter первую после выхода из тюрьмы фотографию.
Брэдли Мэннинг был арестован в 2010 году, позднее он сменил пол и стал называть себя Челси.
В 2013 году его приговорили к 35-летнему тюремному заключению.
Мэннинг передал WikiLeaks документы и видеофайлы, касающиеся военной операции США в Ираке в 2009—2010 годах.