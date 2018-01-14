СМИ: Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг намерена баллотироваться в сенат США

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг подала документы для баллотирования в сенат США от штата Мэриленд.

Об этом сообщает Associated Press.

Chelsea Manning, the transgender former Army intelligence analyst convicted of leaking classified documents, is running for U.S. Senate in Maryland. https://t.co/e5CqpenYuL — AP South U.S. Region (@APSouthRegion) 13 января 2018 г.

По данным агентства, заявление Мэннинг было подано в Федеральную избирательную комиссию на этой неделе.

В мае Мэннинг опубликовала на своей странице в Twitter первую после выхода из тюрьмы фотографию.

Брэдли Мэннинг был арестован в 2010 году, позднее он сменил пол и стал называть себя Челси.

В 2013 году его приговорили к 35-летнему тюремному заключению.

Мэннинг передал WikiLeaks документы и видеофайлы, касающиеся военной операции США в Ираке в 2009—2010 годах.