СМИ: Тринадцать человек погибли в результате ДТП в Бразилии
По меньшей мере 13 человек погибли, ещё 39 получили ранения в результате ДТП в бразильском штате Минас-Жерайс. Об этом сообщает Todo Noticias.
Отмечается, что столкнулись два автобуса, два джипа и грузовой автомобиль с партией бумаги.
По оценкам медиков, состояние большей части пострадавших не вызывает опасений.
В конце августа сообщалось, что двое человек погибли и по меньшей мере 20 пострадали в крупной аварии с участием 36 автомобилей в Бразилии.
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