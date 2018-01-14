СМИ: Макрон оказался автором эротического романа

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Французский президент Эммануэль Макрон в возрасте 16 лет написал эротический роман о начальном периоде своих отношений со своей будущей супругой Брижит. Об этом сообщает издание Closer со ссылкой на бывшую соседку Макрона.

«Однажды он (Макрон. — RT) попросил меня напечатать 300 страниц книги, которую он только что написал. Это был смелый роман, пикантный! Имена, конечно, были вымышленными, но, думаю, он хотел выразить то, что чувствовал в то время», — заявила соседка.

Эмманюэль Макрон познакомился с будущей женой Бриджит, когда учился в школе. Она преподавала ему французский язык и вела театральный кружок. Пара официально оформила отношения в 2007 году. 

Ранее СМИ писали, что госсекретарь Франции по вопросам равенства мужчин и женщин Марлен Скьяппа, возможно, написала несколько эротических произведений под псевдонимом Мари Минелли. 

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