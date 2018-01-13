Около 20 тысяч человек участвуют в протестах против правительства Австрии в Вене

Около 20 тысяч человек принимают участие в протестах против коалиционного правительства Австрии в Вене. Об этом сообщается в Twitter местной полиции.

«Оценить количество участников демонстрации сложно, в настоящий момент мы исходим из 20 тысяч протестующих», — говорится в тексте сообщения. Eine Schätzung der Teilnehmerzahlen der Demonstration zeigt sich schwierig, derzeit gehen wir von ca. 20.000 Teilnehmern aus. Die Spitze des Demozuges erreicht soeben den Heldenplatz. #DemoWien#Neujahrsempfang — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 13 января 2018 г. В декабре 2017 года лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц и глава Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе заявили о формировании коалиционного правительства.