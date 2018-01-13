Около 20 тысяч человек участвуют в протестах против правительства Австрии в Вене

Короткая ссылка
Около 20 тысяч человек принимают участие в протестах против коалиционного правительства Австрии в Вене. Об этом сообщается в Twitter местной полиции.

«Оценить количество участников демонстрации сложно, в настоящий момент мы исходим из 20 тысяч протестующих», — говорится в тексте сообщения.

В декабре 2017 года лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц и глава Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе заявили о формировании коалиционного правительства.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119