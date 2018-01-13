В США скончался один из бывших лидеров ку-клукс-клана
Об этом сообщает The New York Times.
Пока причина смерти официально не объявлена, однако уточняется, что его лечили от сердечной недостаточности и гипертонии.
Киллен находился в заключении и отбывал 60-летний тюремный срок — он был признан виновным в организации убийства трёх членов Конгресса расового равенства, добивавшихся регистрации афроамериканских избирателей на выборах в 1964 году.
Суд отправил его в тюрьму лишь в 2005 году.
Ранее немецкий журнал Der Spiegel разместил на обложке мужчину в колпаке ку-клукс-клана, подписав её: «Истинное лицо Дональда Трампа».