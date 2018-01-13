Пожарные локализовали крупнейший в истории Калифорнии лесной пожар
Об этом сообщает NBC.
Уточняется, что некоторые районы в лесу национального значения Лос-Падрес останутся закрытыми, пока власти не установят, что они безопасны для въезда.
Лесные пожары начались в Калифорнии 4 декабря. Всего на территории штата были зафиксированы шесть пожаров, самым крупным из которых стал «Томас», который также оказался сильнейшим в истории Калифорнии.
В настоящий момент причина пожара выясняется.
11 декабря в Управлении защиты лесных угодий и противопожарной охраны штата сообщили, что около 90 тыс. человек были эвакуированы из-за природных пожаров в Калифорнии.