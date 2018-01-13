Госдеп США призвал власти Азербайджана освободить приговорённого к тюрьме журналиста

Госдепартамент США призвал власти Азербайджана освободить журналиста Афгана Мухтарлы, приговорённого к шести годам лишения свободы за контрабанду, об этом заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

«Соединённые Штаты обеспокоены приговором азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы к шестилетнему тюремному заключению. Как сообщается, Мухтарлы был похищен в Грузии 30 мая, после чего арестован в Азербайджане за контрабанду и по связанным с ней обвинениям, которые, как считается, являются политически мотивированными», — говорится в сообщении Науэрт.

U.S. is disturbed by Jan. 12 sentencing of Azerbaijani journalist Afgan Mukhtarli. We urge #Azerbaijan's government to release Mr. Mukhtarli. We continue to follow the Georgian investigation into the reported abduction and reiterate our call that it be full, transparent & timely. pic.twitter.com/hQjF1utZMP — Heather Nauert (@statedeptspox) 12 января 2018 г.

Она также отметила, что Госдеп продолжает «усиленно следить за ходом соответствующего расследования в Грузии».