Госдеп США призвал власти Азербайджана освободить приговорённого к тюрьме журналиста

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Госдепартамент США призвал власти Азербайджана освободить журналиста Афгана Мухтарлы, приговорённого к шести годам лишения свободы за контрабанду, об этом заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

«Соединённые Штаты обеспокоены приговором азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы к шестилетнему тюремному заключению. Как сообщается, Мухтарлы был похищен в Грузии 30 мая, после чего арестован в Азербайджане за контрабанду и по связанным с ней обвинениям, которые, как считается, являются политически мотивированными», — говорится в сообщении Науэрт.

Она также отметила, что Госдеп продолжает «усиленно следить за ходом соответствующего расследования в Грузии».

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