Тиллерсон обсудит с главой МИД Саудовской Аравии обстановку в Сирии и йеменский конфликт

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует обсудить с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром обстановку в Сирии и Йемене, а также борьбу с терроризмом.

«Очевидно, предстоит обсудить очень много важных вопросов в регионе, где мы работаем совместно — как в Сирии, по йеменскому конфликту, стабилизации всего региона, и в более широком плане — в борьбе с терроризмом, где у нас имеется отличное партнёрство», — цитирует Тиллерсона РИА Новости.

Ранее Государственный департамент США выпустил заявление, в котором говорится, что американская сторона положительно оценивает позитивные результаты Катара в деле борьбы с терроризмом.

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