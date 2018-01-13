Тиллерсон обсудит с главой МИД Саудовской Аравии обстановку в Сирии и йеменский конфликт

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует обсудить с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром обстановку в Сирии и Йемене, а также борьбу с терроризмом.

«Очевидно, предстоит обсудить очень много важных вопросов в регионе, где мы работаем совместно — как в Сирии, по йеменскому конфликту, стабилизации всего региона, и в более широком плане — в борьбе с терроризмом, где у нас имеется отличное партнёрство», — цитирует Тиллерсона РИА Новости.

Ранее Государственный департамент США выпустил заявление, в котором говорится, что американская сторона положительно оценивает позитивные результаты Катара в деле борьбы с терроризмом.