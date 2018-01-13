В Италии задержали грабителя, написавшего рассказ о своём преступлении

В Италии сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ограбил почтовое отделение и написал об этом рассказ. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на полицию.

Отмечается, что инцидент произошёл в декабре 2017 года в пригороде Бергамо.

По словам полицейских, после задержания в январе 68-летний мужчина передал им свою историю, где «в малейших деталях» было описано преступление.

Как уточняется, мужчина ранее уже привлекался к ответственности за подобные правонарушения.

Ранее сообщалось, что грабители проникли в дом экс-футболиста сборной Англии и капитана «Челси» Джона Терри, узнав, что он и его супруга находятся в отпуске, по фотографиям в социальных сетях.