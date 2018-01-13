В Италии задержали грабителя, написавшего рассказ о своём преступлении
В Италии сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ограбил почтовое отделение и написал об этом рассказ. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на полицию.
Отмечается, что инцидент произошёл в декабре 2017 года в пригороде Бергамо.
По словам полицейских, после задержания в январе 68-летний мужчина передал им свою историю, где «в малейших деталях» было описано преступление.
Как уточняется, мужчина ранее уже привлекался к ответственности за подобные правонарушения.
Ранее сообщалось, что грабители проникли в дом экс-футболиста сборной Англии и капитана «Челси» Джона Терри, узнав, что он и его супруга находятся в отпуске, по фотографиям в социальных сетях.
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