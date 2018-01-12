В зонах деэскалации в Сирии зафиксировано девять нарушений перемирия
Министерство обороны России заявило о девяти случаях стрельбы в сирийских зонах деэскалации, передаёт ФАН.
По информации российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, за сутки нарушения были зафиксированы в провинциях Хомс (1), Латакия (2) и Алеппо (3).
Турецкая мониторинговая группа сообщила о случаях стрельбы в Дамаске (2) и Хомсе (1).
Наблюдатели считают, что общая ситуация в зонах деэскалации стабильная.
Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.
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