В зонах деэскалации в Сирии зафиксировано девять нарушений перемирия

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Министерство обороны России заявило о девяти случаях стрельбы в сирийских зонах деэскалации, передаёт ФАН.

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, за сутки нарушения были зафиксированы в провинциях Хомс (1), Латакия (2) и Алеппо (3).

Турецкая мониторинговая группа сообщила о случаях стрельбы в Дамаске (2) и Хомсе (1).

Наблюдатели считают, что общая ситуация в зонах деэскалации стабильная.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.

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