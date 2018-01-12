Эксперт о разработке новых антироссийских санкций: США полным ходом ведут торговую войну

Политолог, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в разговоре с RT рассказал о возможных причинах разработки новых санкций США против России.

«Министр финансов США уже неоднократно говорил, что давление на Россию надо увеличивать. Сейчас наша страна находится в так называемом периоде уязвимости в преддверии выборов президента. Это как раз то время, когда неприятель может нанести определённые удары по нашей стране. Это делается для того, чтобы в целом ухудшить финансовую систему России. Санкции — один из инструментов давления. И, вводя их, Штаты полным ходом ведут торговую войну», — заявил он.

Эксперт также обратил внимание на то, что санкции являются лишь одним из инструментов влияния на Россию.

«Сейчас будет многофакторное давление. Санкционная политика — только начало. Но это тупиковый путь развития: все санкции являются контрпродуктивными. И даже если США полагают, что на краткосрочном этапе смогут выиграть, то в долгосрочной перспективе следует понимать: санкции не оказывают позитивного влияния. Нам сейчас надо вырабатывать меры, которые будут асимметричны. Только так можно повлиять на США и оказать какое-то отрезвляющее воздействие. Потому что нельзя уговорить волка не нападать — его проще пристрелить или тяжело ранить», — подытожил Судаков.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин во время брифинга в Белом доме заявил, что его ведомство работает над новыми санкциями в отношении России.