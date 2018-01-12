Трамп заявил о продаже Норвегии несуществующих истребителей

Президент США Дональд Трамп заявил о продаже Норвегии истребителей F-52, которые существуют только в компьютерной игре Call of Duty: Advanced Warfare.

«В ноябре мы начали поставлять первые истребители F-52 и F-35», — приводит The Washington Post слова Трампа, который добавил, что всего США предоставят Норвегии 52 истребителя.

Газета предполагает, что Трамп перепутал число самолётов с моделью истребителей.

В компании Lockheed Martin заявили, что власти Норвегии согласовали финансирование 40 истребителей модели F-35, на данный момент страна получила десять из них.

В прошлом году Трамп оговорился и заявил о необходимости бороться с какао.