Трамп обвинил бывшего сотрудника расследования «российского вмешательства» в предательстве

Американский лидер Дональд Трамп обвинил сотрудника ФБР, бывшего члена команды спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию «российского вмешательства» в «предательстве» из-за его переписки.

«Я хочу, чтобы они (расследования. — RT) были жёсткими. Я также считаю... что сговор был на стороне демократов с русскими. А что происходит с ФБР, когда сотрудник отправляет сообщение, что «если она (Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон) проиграет, то мы... приступим ко второй фазе и вытащим этого парня из офиса», я к тому, что это всё ФБР... это предательство. То, что он написал — это акт предательства», — рассказал Трамп в интервью The Wall Street Journal.

Ранее команда спецпрокурора США Роберта Мюллера по расследованию «российского вмешательства» отстранила сотрудника ФБР от следствия из-за «обмена сообщениями, критикующими нынешнего президента США Дональда Трампа».