В Минобороны Сербии предупредили о последствиях в связи с отказом США выдать визу главе Генштаба

Отказ США в визе начальнику Генштаба Сербии Лубише Диковичу будет иметь негативные последствия для военного сотрудничества двух стран. Об этом заявил сербский министр обороны Александар Вулин.

«Мы не получили официального объяснения, мы требовали объяснений, требуем и будем требовать их снова от посольства США в Сербии. С огромным нетерпением ожидаем, что нам скажут, как возможно не дать визу генералу Диковичу для поездки, в которую его пригласили американцы, а не для его личной поездки или поездки от армии Сербии», — приводит его Danas.

Вулин добавил, что пока ситуация не разрешиться, она и дальше будет нести негативные последствия.

Ранее сербские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что отказ в визе Диковичу связан с посещением военачальником российско-белорусских учений «Запад — 2017».