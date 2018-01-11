В Минобороны Сербии предупредили о последствиях в связи с отказом США выдать визу главе Генштаба
«Мы не получили официального объяснения, мы требовали объяснений, требуем и будем требовать их снова от посольства США в Сербии. С огромным нетерпением ожидаем, что нам скажут, как возможно не дать визу генералу Диковичу для поездки, в которую его пригласили американцы, а не для его личной поездки или поездки от армии Сербии», — приводит его Danas.
Вулин добавил, что пока ситуация не разрешиться, она и дальше будет нести негативные последствия.
Ранее сербские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что отказ в визе Диковичу связан с посещением военачальником российско-белорусских учений «Запад — 2017».