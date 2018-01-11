Боевики более 10 раз за сутки нарушили режим перемирия в Сирии

Боевики более десяти раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Сирии, сообщает ФАН.

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировали случаи стрельбы в провинциях Дамаск (1), Хомс (2), Латакия (4) и Алеппо (2).

Анкара выявила нарушения в Дамаске (2) и Алеппо (3).

Мониторинговые группы оценивают общую ситуацию в зонах деэскалации как стабильную.

Как отметили в Минобороны России, большинство случаев нарушения режима прекращения огня связано с деятельностью боевиков террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.