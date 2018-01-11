Власти Кубы отметили важность вещания RT в стране

Заместитель министра культуры Кубы Фернандо Рохас рассказал об отношениях с Россией в сфере культуры, а также отметил важность вещания телеканала RT на территории страны.

«В 60—80-е годы прошлого века советско-кубинские отношения в сфере культуры развивались стремительными темпами. На Кубе регулярно проводились недели советского кино, публиковалось много русской и советской литературы, к нам часто приезжали советские артисты», — цитирует ТАСС Рохаса.

Он рассказал, что в декабре 2017 года в Гаване был представлен документальный фильм «Реальная Куба», который снял российский режиссёр Стас Намин в сотрудничестве с режиссёром-документалистом Джимом Брауном.

«В советское время были фильмы совместного производства, например «Я — Куба» режиссёра Михаила Калатозова. У нас есть идея возобновить это сотрудничество», — добавил он.

Рохас также подчеркнул важность того, что кубинское телевидение показывает передачи российского телеканала RT.

«Сейчас отношения между нашими странами вновь находятся на очень высоком уровне. Мы поддерживаем постоянный контакт с российским Министерством культуры, на Кубе вновь проводятся недели российского кино, кубинские музыканты и танцоры выступают в российских городах, а российские — приезжают на Кубу», — указал замминистра.

Ранее сообщалось, что в Крыму открыли монумент, посвящённый лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.