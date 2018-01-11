К режиму перемирия в Сирии присоединился ещё один населённый пункт

Министерство обороны России заявило о присоединении ещё одного поселения к режиму перемирия в Сирии, сообщает ФАН со ссылкой на военное ведомство.

Подписанию нового соглашения содействовали сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Соответствующие документы оформили представители населённого пункта Тарфави в провинции Алеппо.

Кроме того, российские военнослужащие обеспечили безопасное прохождение гуманитарного конвоя по линии ООН в населённый пункт Телль-Гехаб в провинции Дараа. Конвой доставил помощь общим весом 240 тонн.

Ранее сообщалось, что главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.