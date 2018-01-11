Компания Дерипаски подала в суд на экс-главу штаба Трампа

Компания российского бизнесмена Олега Дерипаски Surf Horizon подала иск против бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнёра Рика Гейтса из-за сделки вокруг украинского телевизионного провайдера Black Sea Cable.

Иск подан в Верховный суд штата Нью-Йорк. В нём утверждается, что Манафорт и Гейтс присвоили себе более $18,9 млн, которые Surf Horizon инвестировала в Black Sea Cable. Кроме того, истец заявляет, что американцы увели ещё $7,5 млн, выплаченные за обеспечение сделки.

«Более $26 млн было утеряно, и цель инвестиций Surf оказалась недоступна, однако Манафорт и Гейтс не смогли объяснить, что произошло», — говорится в заявлении.

Surf Horizon требует компенсации ущерба, понесённого от «мошеннических действий ответчиков, грубой небрежности, вопиющей вероломности, жадного самоуправства», а также возмещения убытков в размере $25 млн.

Манафорт и Гейтс являются фигурантами уголовного дела в США. Им предъявлены обвинения по 12 статьям.