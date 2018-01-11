Весельницкая рассказала, почему конгресс США не вызывает её для дачи устных показаний

Адвокат Наталия Весельницкая, занимавшаяся частным расследованием деятельности управляющей компании Hermitage Capital, рассказала RT, почему конгресс США не вызывает её для дачи устных показаний по делу о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.

По словам Весельницкой, после предоставления письменных показаний Вашингтон может принять решение вызвать свидетеля по рассматриваемому делу в конгресс.

После передачи ответов на 174 вопроса, которые ранее были опубликованы американскими СМИ, адвокат так и не получила повестку.

«Я предполагаю, что, в принципе… они знают все ответы, которые я могу дать, поэтому они им невыгодны», — отметила Весельницкая.

При этом она сообщила о своей готовности приехать в Вашингтон, но при условии, что власти США обеспечат безопасность её пребывания в стране.

«Все эти грязные инсинуации, домыслы, интриги… позволяют мне определённым образом остерегаться обычного пересечения границы. Поэтому, когда встал вопрос о моих показаниях, я в сенат направила свой запрос о том, что если потребуются мои показания в виде личного присутствия, то, если вы мне не обеспечите безопасность передвижения и возвращения в страну (Россию. — RT), я предлагаю вам рассмотреть вопрос о видеопоказаниях», — заявила Весельницкая.

Ранее адвокат предоставила RT полный текст показаний по её встрече с сыном американского лидера Дональдом Трампом — младшим.