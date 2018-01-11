Весельницкая рассказала, почему конгресс США не вызывает её для дачи устных показаний

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Адвокат Наталия Весельницкая, занимавшаяся частным расследованием деятельности управляющей компании Hermitage Capital, рассказала RT, почему конгресс США не вызывает её для дачи устных показаний по делу о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.

По словам Весельницкой, после предоставления письменных показаний Вашингтон может принять решение вызвать свидетеля по рассматриваемому делу в конгресс.

После передачи ответов на 174 вопроса, которые ранее были опубликованы американскими СМИ, адвокат так и не получила повестку.

«Я предполагаю, что, в принципе… они знают все ответы, которые я могу дать, поэтому они им невыгодны», — отметила Весельницкая.

При этом она сообщила о своей готовности приехать в Вашингтон, но при условии, что власти США обеспечат безопасность её пребывания в стране.

«Все эти грязные инсинуации, домыслы, интриги… позволяют мне определённым образом остерегаться обычного пересечения границы. Поэтому, когда встал вопрос о моих показаниях, я в сенат направила свой запрос о том, что если потребуются мои показания в виде личного присутствия, то, если вы мне не обеспечите безопасность передвижения и возвращения в страну (Россию. — RT), я предлагаю вам рассмотреть вопрос о видеопоказаниях», — заявила Весельницкая.

Ранее адвокат предоставила RT полный текст показаний по её встрече с сыном американского лидера Дональдом Трампом — младшим.

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