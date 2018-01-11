В Совфеде назвали политиканством основную версию Польши о крушении Ту-154 под Смоленском
«Заключение польской комиссии не имеет никакого отношения к расследованию этой трагедии по существу. Происходящее сейчас в Польше носит характер внутриполитической борьбы. Нынешняя польская власть продолжает атаковать предыдущую… Поэтому принять эти выводы невозможно. Если какая-то новая информация появляется, то она должна передаваться в соответствующие рабочие группы», — сказал он.
Косачёв также назвал неэтичными попытки политизировать трагедию, случившуюся с самолётом экс-президента Польши Леха Качиньского.
«Спекуляции на тему этой трагедии абсолютно неэтичны и недопустимы. Всё должно происходить в рамках компетентных и профессиональных следственных действий, абсолютно избавленных от политики. Выводы польской комиссии ничем, кроме политики, а точнее — политиканством, я назвать не могу», — заключил сенатор.
Ранее комиссия Минобороны Польши, повторно расследующая обстоятельства авиакатастрофы президентского авиалайнера Ту-154 под Смоленском, приняла заключение международного эксперта о том, что на борту произошло несколько взрывов.
В августе Следственный комитет России заявил, что никаких признаков воздействия на самолёт взрывчатых веществ не обнаружено.
Самолёт Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленска. Все находившиеся на борту 96 человек погибли.