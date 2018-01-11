Премьер Канады сообщил о возвращении в страну около 60 боевиков ИГ

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Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что около 60 боевиков террористической организации «Исламское государство»* вернулись в Канаду с Ближнего Востока.

Об этом сообщает CBC. 

По его словам, разведывательные службы следят за этими людьми, поэтому канадцы могут чувствовать себя в безопасности.

Он также добавил, что всего разведке известно о 180 лицах, связанных с Канадой, которые путешествовали в другие страны, чтобы присоединиться к ИГ и другим террористическим группировкам.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал приложить все усилия, чтобы не допустить проникновения боевиков ИГ в страну.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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