Австралийская полиция подорвала подозрительный пакет на востоке Мельбурна

Полиция австралийского штата Виктория провела контролируемый подрыв подозрительного пакета, который был обнаружен в машине на востоке Мельбурна.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на припаркованную к обочине машину Toyota примерно в 02:30 по местному времени (среда, 18:30 мск). На ней висели номера, которые значились в полицейской базе как украденные.

«В машине находились мужчина и женщина, которые, заметив приближавшихся полицейских, скрылись», — отмечается в заявлении.

Внутри этой машин и был обнаружен подозрительный пакет.

По данным правоохранительных органов, 21-летняя женщина в итоге была задержана и уже «оказывает содействие расследованию». Мужчина находится в розыске.

21 декабря в центре Мельбурна внедорожник Suzuki SUV сбил на перекрёстке несколько человек. Полиция задержала водителя автомобиля и ещё одного человека.