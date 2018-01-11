В Венесуэле был убит депутат Национального учредительного собрания
Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.
«Мы осуждаем мерзкое убийство члена Национального учредительного собрания от Трухильо Томаса Лусены и выражаем свои соболезнования его родителям, жене, детям и друзьям. Виновные в этом преступлении будут наказаны. Лети высоко, Томас. Ничто не остановит Учредительное собрание и его работу по защите Венесуэлы», — написала она.
Repudiamos vil asesinato del Constituyente por Trujillo, Tomas Lucena. Extendemos nuestras condolencias a sus padres, esposa, hijos y amigos pic.twitter.com/hBhRxGNV5X— Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 10 января 2018 г.
Responsables de este repudiable crimen serán castigados!Vuela alto Tomas.Nada detendrá a la Asamblea Constituyente y su defensa x Venezuela pic.twitter.com/dYxIa7s4PV— Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 10 января 2018 г.
Подробности инцидента не сообщаются.
В июле 2017 года сообщалось, что в Венесуэле был убит лидер молодёжной оппозиции Рикардо Кампос.