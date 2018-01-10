Пентагон объявил об уничтожении трёх боевиков «Аль-Каиды» в Йемене

В Йемене в ноябре и декабре 2017 года были уничтожены три командира группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове»*. Об этом сообщает Центральное командование США.