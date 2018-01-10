Пентагон объявил об уничтожении трёх боевиков «Аль-Каиды» в Йемене

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В Йемене в ноябре и декабре 2017 года были уничтожены три командира группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове»*. Об этом сообщает Центральное командование США.

Как передаёт ABC News, 20 ноября в провинции Эль-Бейда был уничтожен Умар аль-Санаани, входивший в руководящий комитет группировки.

Также 15 декабря был ликвидирован координатор внешних операций Микдад аль-Санаани, а 19 декабря — Хабиб аль-Санаани, который занимался переброской оружия, взрывчатки и финансов.

В декабре 2017 года в Пентагоне заявили об уничтожении в Йемене пяти лидеров «Аль-Каиды».

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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Ближний Восток США
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