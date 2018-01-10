Россия заявила о четырёх случаях нарушения режима перемирия в Сирии за сутки

Министерство обороны России заявило о новых нарушениях режима перемирия в сирийских провинциях, сообщает ФАН.

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировали четыре случая стрельбы — три в Латакии и один в Алеппо.

Представители Анкары рассказали, что режим прекращения боевых действий был нарушен в провинциях Дамаск (трижды) и Идлиб (четырежды).

Наблюдатели расценивают общую ситуацию в сирийских зонах деэскалации как стабильную.

Ранее сообщалось, что главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.