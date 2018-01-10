Член редакционной коллегии Spiegel Online попытался обвинить RT Deutsch в «дезинформации»

Член редакционной коллегии Spiegel Online Маттиас Штрайц попытался уличить RT Deutsch в «дезинформации» при освещении взрыва в Стокгольме 7 января, однако допустил ошибку.

RT Deutsch сопроводил материал об инциденте фотографией Стокгольмского метрополитена, при этом указав, что для иллюстрации была использована «символическая фотография».

Штрайц в своём Twitter обвинил телеканал в «дезинформации», заявив, что фото якобы сделано не в Швеции, а в Лондоне в апреле прошлого года. В качестве доказательства журналист привёл ссылку на сайт британского издания Express.

Twitter

Материал, на который ссылался Штрайц, был посвящён аресту вооружённого ножом мужчины в Манчестере. Газета ошибочно проиллюстрировала статью фотографией одной из станций метро Стокгольма.

После того, как пользователи Twitter обратили внимание на данную ошибку, Штрайц удалил свой твит. В ответ на просьбу RT Deutsch член редакционной коллегии Spiegel Online признал, что был неправ, однако упрекнул телеканал в том, что фото было сделано в другом месяце и «вырвано из контекста».