Премьер Таиланда предложил журналистам пообщаться со своей картонной копией

Премьер Таиланда генерал Прают Чан-Оча отказался отвечать на вопросы СМИ и предложил их задать своей полноразмерной картонной копией, которую он принёс вместе с собой.

Об этом сообщает CBS.

«Если у вас есть вопросы о политике или конфликтах, спросите этого парня», — сказал он, указав на картонку, после чего помахал рукой и ушёл.

Thailand's Prime Minister Prayuth Chan-ocha told reporters to "ask this guy" their questions on politics, conflict. https://t.co/QB5sVLP5Dypic.twitter.com/EmttUbK9Z5 — USA TODAY (@USATODAY) 9 января 2018 г.

Отмечается, что данный поступок он совершил после того, как прочитал написанное заранее краткое заявление.