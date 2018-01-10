Премьер Таиланда предложил журналистам пообщаться со своей картонной копией
Премьер Таиланда генерал Прают Чан-Оча отказался отвечать на вопросы СМИ и предложил их задать своей полноразмерной картонной копией, которую он принёс вместе с собой.
Об этом сообщает CBS.
«Если у вас есть вопросы о политике или конфликтах, спросите этого парня», — сказал он, указав на картонку, после чего помахал рукой и ушёл.
Thailand's Prime Minister Prayuth Chan-ocha told reporters to "ask this guy" their questions on politics, conflict. https://t.co/QB5sVLP5Dypic.twitter.com/EmttUbK9Z5— USA TODAY (@USATODAY) 9 января 2018 г.
Отмечается, что данный поступок он совершил после того, как прочитал написанное заранее краткое заявление.
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