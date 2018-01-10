Премьер Таиланда предложил журналистам пообщаться со своей картонной копией

Короткая ссылка
Премьер Таиланда генерал Прают Чан-Оча отказался отвечать на вопросы СМИ и предложил их задать своей полноразмерной картонной копией, которую он принёс вместе с собой.

Об этом сообщает CBS.

«Если у вас есть вопросы о политике или конфликтах, спросите этого парня», — сказал он, указав на картонку, после чего помахал рукой и ушёл.

Отмечается, что данный поступок он совершил после того, как прочитал написанное заранее краткое заявление.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Азия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119