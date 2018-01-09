Корреспондент CNN Мэттью Чанс опубликовал фотографию новогоднего подарка от RT

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Корреспондент CNN Мэттью Чанс опубликовал в Twitter фотографию новогоднего подарка от RT.

«CNN Moscow (корпункт американского телеканала CNN в Москве. — RT) только что получил этот трогательный новогодний подарок от RT», — говорится в сообщении.

В приложенной к подарку открытке написано: «Праздничная посылка иностранного агента. С уважением, RT».

В комментарии к твиту Чанс написал, что в подарок входит молоко и печенье.

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