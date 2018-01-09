В МИД Таиланда подтвердили, что экс-премьер Йинглак Чинават находится в Лондоне

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В МИД Таиланда подтвердили информацию о том, что экс-глава правительства Йинглак Чинават, заочно осуждённая на пять лет, находится в Лондоне.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что Чинават прибыла в Великобританию в сентябре 2017 года.

Глава МИД Таиланда Дон Праматвинай заявил, что власти пока не приняли решения, будут ли они просить Великобританию об экстрадиции Чинават.

В конце сентября премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча рассказал, что экс-глава правительства Йинглак Чинават может находиться в Дубае.

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