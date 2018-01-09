В Израиле напали с ножом на племянника премьера Франции

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Неизвестные напали с ножом на 25-летнего племянника премьер-министра Франции Эдуара Филиппа и двух друзей молодого человека в городе Эйлате на юге Израиля.

По информации местного интернет-издания Ynetnews, раненых французов обнаружила полиция. С ранениями различной степени тяжести они были доставлены в медицинский центр Йосефталь.

Нападение было совершено в среду, 3 января. На следующий день двоих французов выписали из больницы, третий пострадавший пока находится под присмотром врачей.

В настоящее время идёт расследование случившегося. Никаких задержаний по данному делу не было.

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