Улицу в Анкаре, где расположено посольство ОАЭ, переименовали после скандального твита

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В Анкаре переименована улица, где находится посольство ОАЭ, сообщает Associated Press.

Данное решение было принято после скандала, вызванного тем, что глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зейид аль-Нахайян поделился в Twitter публикацией одного из пользователей с нелестным отзывом об османском генерале Фахреддине-паше.

Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг резкой критике эту публикацию.

В сообщении говорится, что во вторник, 9 января, муниципальные работники заменили табличку с названием улицы. Она была переименована в улицу Фахреддина-паши.

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