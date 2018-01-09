Улицу в Анкаре, где расположено посольство ОАЭ, переименовали после скандального твита
В Анкаре переименована улица, где находится посольство ОАЭ, сообщает Associated Press.
Данное решение было принято после скандала, вызванного тем, что глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зейид аль-Нахайян поделился в Twitter публикацией одного из пользователей с нелестным отзывом об османском генерале Фахреддине-паше.
Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг резкой критике эту публикацию.
В сообщении говорится, что во вторник, 9 января, муниципальные работники заменили табличку с названием улицы. Она была переименована в улицу Фахреддина-паши.
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