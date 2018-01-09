В Париже на атакованном ранее антисемитами рынке кошерных продуктов произошёл пожар
На юге Парижа на рынке кошерных продуктов, который ранее подвергся нападению вандалов-антисемитов, произошёл пожар.
Об этом сообщает Associated Press.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет.
Как говорится в сообщении, власти не сомневаются в том, что это был преднамеренный поджог.
В настоящее время правоохранительные органы начали предварительное расследование. Отмечается, что в первую очередь будет проведена проверка наличия связи данного пожара с актом вандализма, произошедшим на прошлой неделе.
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