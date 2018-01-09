СМИ: Трамп забыл слова американского гимна

Американский лидер Дональд Трамп, похоже, забыл слова гимна Соединённых Штатов. Неловкая ситуация возникла во время исполнения государственного гимна на футбольном чемпионате в Атланте. Соответствующее видео опубликовало BBC.

Как отмечается, пользователи обратили внимание, что Трамп поёт американский гимн «Знамя, усыпанное звёздами...», произнося слова невпопад.

Между тем не установлено, обязаны ли присутствующие на мероприятии государственные лица исполнять гимн страны.

В апреле во время исполнения гимна Соединённых Штатов Трамп забыл положить руку на сердце — о необходимости сделать это президенту напомнила его супруга Меланья.