ЕС намерен сэкономить до €100 млрд с помощью оптимизации военных расходов

Евросоюз намерен сэкономить от €25 млрд до €100 млрд, оптимизировав свои военные расходы. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Мы рассчитываем, что, обеспечив эффективное объединение возможностей (военной. — RT) промышленности, систем закупок и разработок, мы сможем сэкономить от €25 млрд до €100 млрд ежегодно», — цитирует ТАСС Юнкера.

По его словам, в настоящее время в Европейском союзе «неэффективность расходования средств в сфере обороны колоссальна».

Ранее стало известно, что Еврокомиссия сформирует Европейский оборонный фонд объёмом €5,5 млрд в год для увеличения поступлений в оборонный сектор.